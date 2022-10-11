《經濟通通訊社１１日專訊》美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）的待定項目清單顯示，主席

Ｊｅｓｓｉｃａ Ｒｏｓｅｎｗｏｒｃｅｌ就禁止包括華為等５間中國電子設備製造商在美國銷

售產品的提議，尋求其他委員進行投票表決，意味委員會可能在幾天後做出決定。

該項措施是ＦＣＣ去年以數據安全為由提出，將禁止華為、中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）、海康威視（深：００２４１５）、大華股份（深：００２２３６）及海

能達（深：００２５８３）在美國銷售電子設備。

大華股份對此表示，美國商務部工業和安全局的最新措施對公司長期影響需要進一步評估，

目前運營無重大不利影響。該公司自２０１９年被列入「實體清單」以來，已建立一套合規運營

和業務連續性管理體系。此外，美國國防部最近將該公司列入「中國軍事企業」清單的措施不會

對公司的正常運營產生重大影響。

大華股份現跌１﹒７％，報１１﹒３７元（人民幣．下同）。中興通訊Ａ股跌０﹒２％，報

２０﹒５５元；海康威視則升０﹒６％，報２９﹒２８元，海能達高開逾１％後急插１％，目前

喘定沒升跌。（ｊｔ）

