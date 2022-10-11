《經濟通通訊社１１日專訊》以太乙酸菜魚打響名堂的九毛九（０９９２２）早前公告，計

劃用１０億（人民幣．下同）購買碧桂園（０２００７）控股的廣州國際金融城項目之２６％股

權，作為公司的新總部，不料引發市場震撼，導致九毛九市值暴跌，九毛九在其後收回有關計劃

，改由實控人管毅宏出手接盤。

事件之所以引發外界關注，一是因為碧桂園在地產商集體出現流動性危機時放售核心資產，

二是對廣州國際金融城項目的定價存在疑問。持有該項目的廣東省產權交易集團投資開發有限公

司截至今年６月底的資產淨值約１﹒７８億元，上述交易存在大量溢價，而且在內地樓市下行預

期的情況下算高價；不過該項目的原有發展公司廣物地產曾有企業以５１億元出價收購，有市場

人士認為以此估算，１１億元出售廣州國金項目２６％股權，碧桂園或蝕了不少錢。

碧桂園首度回應出售廣州國際金融城項目股權，公司對內媒指，廣物地產資產包內有超過

３０個項目，不能和單一項目出售事項進行簡單類比，碧桂園強調買賣雙方均認為項目對價公平

合理，不存在「割肉」、「大幅折價」的問題。（ｅｙ）

