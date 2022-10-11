《經濟通通訊社１１日專訊》美匯指數再次升向２０年高位，人民幣即期周二高開低走，盤

中低見７﹒１９６８，最多瀉逾５００點；離岸價更擊穿７﹒２關，與即期同創９月２９日以來

新低。不過，今天的中間價仍有明顯的逆周期過濾，表明監管維穩意願不減。

國信證券宏觀固收團隊最新觀點認為，在多空因素交織下，年內人民幣兌美元匯率

（ＣＮＹ）或將呈現「上有頂、下有底」格局，新波動中樞位於７﹒０附近。人民幣匯率的貶值

壓力在年內仍將繼續存在，特別是隨著美歐衰退預期增強，對中國外貿帶來的衝擊可能加劇。儘

管如此，人民幣匯率仍有多方面力量的支撐。

報告提到，首先，人行匯率工具箱種類豐富且彈藥充足。但需要注意，人行對匯率的關注更

多在於防止形成單邊貶值預期。匯率作為宏觀經濟和國際收支的重要「穩定器」，未來圍繞合理

均衡水平的「雙向浮動」仍將是常態。其次，中國經濟基本面改善有望對匯率形成支撐。近期中

國經濟運行呈現企穩向好的修復態勢。此外，中國年內通脹壓力整體可控；中外「經濟差」、「

通脹差」有望部分對沖美元繼續走強帶來的影響。（ｗｌ）

