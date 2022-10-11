《經濟通通訊社１１日專訊》國家市場監督管理總局近期抽檢了公司江西萍鄉客戶銷售的椰

島鹿龜酒（５００ｍｌ實惠裝），認為「霉菌和酵母」項目超出了ＧＢ１６７４０－２０１４的

限量指標。海南椰島（滬：６００２３８）今天收市後發布澄清公告稱，公司在獲悉抽檢信息後

，迅速開展自查自糾，將包含被抽檢批次在內的近三年生產共５３批次多種規格椰島鹿龜酒委托

海南省產品質量監督檢驗所檢驗。海南省產品質量監督檢驗所檢驗結果顯示，送檢的５３批次鹿

龜酒的「霉菌和酵母」符合ＧＢ１６７４０－２０１４的規定，未出現超標情況。

公告指，椰島鹿龜酒霉菌和酵母超標，原因可能是加工用原料受霉菌污染，也可能是流通環

節抽取的樣品霉菌和酵母超標，後者為儲運條件控制不當導致。此外，公司已積極配合海口市市

場監督管理局對鹿龜酒生產現場、工藝流程、生產記錄等進行了檢查和核查，未發現異常情況。

繼海天味業（滬：６０３２８８）後，海南椰島成為近期第二家受食品安全負面消息影響的

內地食品行業公司。過去十多年，三聚氰胺、地溝油等一單單食安醜聞相繼被曝，令內地消費者

信心極其脆弱，海南椰島今日盤中最多跌近３％，收市倒升０﹒５％報９﹒４２元人民幣。身陷

公關災難的海天味業則連續第二日走低，全日跌２﹒２％，報７３﹒４５元人民幣。（ｗｌ）

