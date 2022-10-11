《經濟通通訊社１１日專訊》上海市政府昨日（１０日）發布《上海市推進高端製造業發展

的若干措施》，提出４方面２５條新舉措，以強化高端產業引領功能，促進經濟社會高質量發展

。

《措施》包括保障產業發展用地空間、加強土地指標統籌和項目落地支持、探索工業上樓新

模式等。其中提出，上海要推動國企發揮主導帶動作用，鼓勵支持央企、本市國企加快盤活存量

土地。鼓勵更多社會資本參與盤活存量產業用地。支持符合條件的園區開展基礎設施領域不動產

投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）試點。

同時，上海將加大對高端製造業發展的資金支持力度。《措施》提出，強化產業基金投資引

導功能，研究持續擴大產業轉型升級投資基金規模，推動成立市場化的元宇宙、城市數字化轉型

基金。



＊技術改造項目將獲支持，上限提高至１億元＊



上海將支持企業技術改造和數字化改造，對總投入１０００萬元（人民幣．下同）以上的技

術改造項目，實施分類分檔支持，對經認定的重點產業領域重大技術改造項目，支持上限提高至

１億元。支持創新藥械落地發展。對由上海市註冊申請人獲得許可，以委托生產方式實現產出的

Ⅰ類創新藥，可依法依規給予不超過研發投入３０％、最高不超過２０００萬元支持。加大「三

首」支持力度。發揮創新產品推薦目錄作用，優化首台套、首批次、首版次政策，按照規定給予

不超過創新產品合同金額３０％、最高不超過２０００萬元支持。

在拓展市場發展空間方面，《措施》提出，上海要支持應用場景開放。在人工智能、５Ｇ、

工業互聯網等領域滾動發布應用場景創新重點任務，對標桿性示範項目按照規定給予不超過

２０％、最高不超過８００萬元獎勵。

圍繞優化產業綜合生態，《措施》提出，推動產業項目審批製度改革，提供韌性供應鏈體系

支持，提升長三角重點產業鏈應急協調機製等。上海以製造業為實體經濟主戰場，不斷向產業鏈

價值鏈高端躍升，已初步構建起以三大先導產業為引領、六大重點產業集群為支撐、新賽道產業

加速壯大、未來產業前瞻布局的新型產業體系。（ｃａ）

