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AH股新聞

11/10/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９５億元，買理想沽李寧

　　《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開２９０點，報１７４４９點。最高跌
２９０點報１７４４９點，最低跌５６５點報１７１７４點。恒指收報１７２１６點，跌５２３
點或２﹒９５％。
　　北水全日淨流入３﹒９５億元，減少９３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是李
寧（０２３３１）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）。
　　主板成交９５１﹒０５億元增加６６﹒８％。其中港股通成交２４３﹒９億元，佔總成交
２５﹒７％。
　
＊內地國慶長假旅遊消費表現不濟＊
　
　　內地國慶長假期間多地疫情再度升溫，旅遊和消費表現不濟，出遊人次同比減１８％，旅遊
收入跌２６％，大摩指國慶假期旅客人數跌幅較中秋假期更大，中金則指受累疫情反彈及樓市下
行，內地消費表現偏弱。
　　理想汽車跌３﹒５３％報７７﹒８元，北水淨買入３﹒１億元；中國移動跌０﹒３％報
５０﹒２５元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股跌２﹒５１％報２６３﹒８元，北水淨買入
１﹒５億元。
　　李寧跌８﹒８３％報６０﹒９元，北水淨賣出３﹒２億元；美團跌６﹒７１％報１６１﹒３
元，北水淨賣出２﹒８億元；恒生中國企業跌３﹒１５％報５９﹒５６元，北水淨賣出２﹒８億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　３﹒１４
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　２﹒０９
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　１﹒５２
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　　１﹒１９
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－３﹒１８
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒８４
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－２﹒７８
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－２﹒０８
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－１﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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