《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心日前對上

海企業家、機構投資者和個人投資者所做的信心度調查顯示，今年三季度上海市投資者信心指數

為１０２﹒５３點，環比下降５﹒４７點，同比下降１８﹒１１點，顯示投資者信心較二季度有

所減弱，但指數仍在中性值１００點以上，處於樂觀區域。

其中，上海市企業家投資信心指數為１０８﹒６４點，環比下降１﹒０９點，同比下降

１３﹒５７點；機構投資者信心指數為１０１﹒６３點，環比下降１３﹒４５點，同比下降

２５﹒９５點；個人投資者信心指數為８９﹒８８點，環比下降８﹒２６點，同比下降

１４﹒３４點。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥表示，三季度上海投資者信心呈回落態勢，主要

有四個原因，一是近期國內疫情散點式爆發，疊加８月份極端高溫天氣導致多地實施限電政策，

給生產和消費造成了衝擊，使國內經濟回暖速度放緩；二是全球通脹高企，地緣政治衝突持續，

外部環境更趨複雜嚴峻，海外需求收縮導致出口下行壓力增大；三是大宗原材料價格劇烈波動，

生產成本居高不下，企業利潤增幅回落，預期存在較大不確定性；四是在經濟疲軟以及增量政策

不及預期的基本面下，進入下半年以來Ａ股市場持續震盪下行，股指跌幅超出預期，投資業績整

體表現低迷，機構投資者和個人投資者群體對收益的滿意度有所降低。

