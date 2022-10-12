《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心日前對上

海消費者所做的調查顯示，今年三季度上海市消費者信心指數為１０２﹒５點，環比下降２點，

同比大降１７﹒５點，下降幅度較二季度封控期間明顯趨緩，指數處於樂觀區域。

分項指數中，上海當前經濟形勢評價指數１１６﹒６點，環比下降７﹒５點，同比直跌

３７﹒６點，創調查以來的新低點，反應消費者對上海經濟發展現狀的謹慎態度。三季度買房時

機指數為６５﹒９點，環比略降０﹒３點，同比上升１３﹒３點；買車意願指數８４﹒７點，環

比下降６﹒２點，同比亦下降９﹒９點。預期方面，買房預期指數７２﹒１點，環比和同比分別

上升２﹒５和１０﹒５點，購房意願和預期指數在傳統的銷售旺季都有所回升，這在一定程度上

決定了未來市場的方向；購車預期指數為８８﹒８點，環比下降了８﹒５點，同比下降了７﹒６

點。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥指出，三季度上海市消費者信心的各項主要指數

總體雖繼續回落，但速度明顯趨緩，且出現了環比上升的指數，其原因有三：一是隨著上海疫情

進入常態化防控階段，主要經濟指標得到改善，消費者信心也會隨之出現一定的滑落後趨於穩定

；二是國內經濟依然面臨增長結構的轉型等諸多挑戰，同時要應對疫情反覆帶來的壓力，這都反

映在了本季度的調查結果中；三是外需增長放緩和美歐等發達經濟體經濟增長繼續走弱，都對國

內經濟形成了一定的影響。

