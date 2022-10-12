《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指低開７４點，報１６７５８點。最高升２０８點報

１７０４０點，最低跌３９３點報１６４３８點。恒指收報１６７０１點，跌１３１點或

０﹒７８％。

北水全日淨流入１１﹒３６億元，減少６３﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是恒

生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交１１２８﹒０２億元增加２３﹒７％。其中港股通成交２５８﹒１億元，佔總成交

２２﹒９％。



＊傳阿里８８ＶＩＰ引入騰訊視頻會員＊



據報阿里巴巴（０９９８８）付費會員服務８８ＶＩＰ或將在「雙十一」前引入騰訊旗下騰

訊視頻會員，騰訊視頻回應指「暫無接入計劃，具體信息以官方公布為準」。

據內媒《３６氪》早前報道，有認證為阿里巴巴集團的員工在職場社交平台稱，「

８８ＶＩＰ積分將可以免費兌換騰訊視頻會員，已經在內部灰度測試，預計雙十一前上線」，有

用戶在評論區表示已經完成申領。

８８ＶＩＰ是淘寶和天貓的付費訂閱會員服務，之前最大的賣點之一為集合優酷、網易雲音

樂、餓了麼等多款ＡＰＰ會員服務。

騰訊控股跌０﹒３９％報２５３﹒６元，北水淨買入８﹒９億元；理想汽車升６﹒８４％報

８１﹒２元，北水淨買入４﹒４億元；中國移動升０﹒３％報５０﹒１元，北水淨買入３﹒７億

元。

恒生中國企業跌０﹒５２％報５７﹒６８元，北水淨賣出１２﹒４億元；盈富基金跌

０﹒８％報１７﹒３５元，北水淨賣出９﹒７億元；中國海洋石油跌１﹒０３％報９﹒５８元，

北水淨賣出２﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒９０

理想汽車 （０２０１５） ４﹒４３

中國移動 （００９４１） ３﹒７１

藥明生物 （０２２６９） １﹒４１

美團 （０３６９０） ０﹒６８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －１２﹒４０

盈富基金 （０２８００） －９﹒６７

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒６３

協鑫科技 （０３８００） －１﹒１７

李寧 （０２３３１） －０﹒４７

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