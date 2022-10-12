《經濟通通訊社１２日專訊》榮昌生物（０９９９５）（滬：６８８３３１）公布，泰它西

普獲得美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）頒發針對治療重症肌無力（ＭＧ）的孤兒藥資格認定

。

重症肌無力（ＭＧ）是一種罕見的、慢性自身免疫性神經肌肉疾病，由針對突觸後膜上乙酰

膽鹼受體、肌肉特異性激酶或其他乙酰膽鹼受體相關蛋白的自身抗體引起。（ｂｎ）

