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12/10/2022 18:22

榮昌生物：泰它西普獲ＦＤＡ頒針對治療重症肌無力孤兒藥資格認定

　　《經濟通通訊社１２日專訊》榮昌生物（０９９９５）（滬：６８８３３１）公布，泰它西
普獲得美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）頒發針對治療重症肌無力（ＭＧ）的孤兒藥資格認定

　　重症肌無力（ＭＧ）是一種罕見的、慢性自身免疫性神經肌肉疾病，由針對突觸後膜上乙酰
膽鹼受體、肌肉特異性激酶或其他乙酰膽鹼受體相關蛋白的自身抗體引起。（ｂｎ）

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