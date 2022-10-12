《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



先行指標傳信號，經濟保持恢復態勢

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從ＰＭＩ、物流業景氣指數等先行指標看，隨著政策落地見效，經濟增長態勢持續改善，三季度

經濟總體恢復回穩。展望四季度，專家認為，宏觀調控政策將繼續組合發力，推動經濟企穩向上

。預計四季度經濟將繼續維持復甦態勢。



９月金融數據超預期，信貸需求回升

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人行１１日公布，９月人民幣貸款增加２﹒４７萬億元，同比多增８１０８億元（人民幣．下同

） ；９月末，社會融資規模存量為３４０﹒６５萬億元，同比增長１０﹒６％；９月末，Ｍ２

餘額２６２﹒６６萬億元，同比增長１２﹒１％。



國家統計局：消費結構不斷優化升級

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國家統計局１１日發布的報告指出，黨的十八大以來，各地區各部門認真落實擴大居民消費的各

項政策措施，持續完善消費市場環境，有效促進了居民消費增長，城鄉居民消費水平持續提高，

消費結構優化升級。





《上海證券報》



９月新增信貸２﹒４７萬億元

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人行１１日發布的金融統計數據顯示，９月社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，比去年同期多

６２４５億元；人民幣貸款增加２﹒４７萬億元，同比多增８１０８億元；９月末，Ｍ２餘額

２６２﹒６６萬億元，同比增長１２﹒１％。



各地發力製造業，工業經濟「壓艙石」更穩固

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最近一段時間，上海、西安、廣東、寧波等地聚焦製造業，發布了真金白銀的「穩工業」政策措

施。業內人士表示，各地在製造業發力，有助於推動製造業向價值鏈中高端邁進，進一步夯實實

體經濟根基。



十年來上海國際金融中心建設取得重大進展

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十年來，上海國際金融中心建設取得了重大進展：上海金融市場交易總額從２０１２年的５２８

萬億元增長到２０２１年的２５１１萬億元，增長近４倍。金融業增加值佔上海ＧＤＰ的比重從

１１％增長到１８％。





《證券時報》



上海國際金融中心建設碩果累累

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十年來，上海國際金融中心建設碩果累累！上海金融市場成交總額從２０１２年的５２８萬億元

提高至２０２１年的２５１１萬億元，增長近４倍；上交所股票市場規模增長近２倍，從全球第

七位躍居第三位。



９月金融數據超預期，信貸結構顯著改善

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人行昨日發布的數據顯示，前三季度中國新增信貸、社融規模可觀，９月份新增信貸、社融規模

超預期上升。９月新增人民幣貸款２﹒４７萬億元，同比多增８１０８億元；９月社融增量為

３﹒５３萬億元，比上年同期多６２４５億元。



「進廠上班」不應是無奈的選擇

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從中央到地方，始終在不斷加強技能人才隊伍建設。不過，技能人才隊伍建設需要跨越重重障礙

，比如一些社會觀念就存在對技能人才的過低評價。走出校門「找個廠子上班」，聽起來好像就

比「找家醫院」和「找個律所」工作要遜色很多。（ｌｃ）

