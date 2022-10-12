《神州經脈》９月新增社融信貸數據造好，惟Ａ股市場今早仍跌，滬綜指曾跌超１％，低見

２９４０﹒４９點再刷新半年新低，但到了午後，科技股突然急升帶動反攻，電腦設備板塊平均

漲逾半成，機械、軟件、半導體板塊集體升，加上保險股穩盤，滬綜指不但跌幅全銷，還反升

１﹒５３％收市，報３０２５﹒５１點，收復並企穩三千點關口。科技股爆發，深成指倒升

２﹒４６％，創業板指更飆３﹒６％，是四個月來最大單日升幅。

交投方面，全日資金循陸股通淨流出近５９億元（人民幣．下同），兩市成交７１０２億元

，按日大漲２６％，為近一個月高位，但相較於以前仍處於較低水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據。９月份人民幣貸款增加２﹒４７萬億元，遠

勝市場預期的１﹒８萬億元，同比亦多增８１０８億元：作為住房抵押貸款參考指標，住戶中長

期貸款新增３４３０億元，高於前月的２６６０億元。企業中長期貸款新增１﹒３５萬億元，創

三個月來最大規模。至於９月份社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，同樣明顯高於預期的

２﹒７２５萬億元，比上年同期多６２４５億元。９月，Ｍ２同比增速為１２﹒１％符合市場預

期。富安達基金首席經濟學家鄭良海認為，新增政策性金融工具完成投放＋商業銀行積極投放中

長期貸款等結構性貨幣政策措施共同作用下，寬信用效果有所顯現，Ｍ２和社融剪刀差收窄，但

居民端和企業端分化較為明顯，預期不穩、地產銷售不振和儲蓄傾向高拖累居民信用擴張。澳新

銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，強勁的銀行貸款和委託貸款為數據的上升做出了貢獻，這要

歸功於政府推動的基礎設施投資。然而，由於地方政府的財政狀況正在惡化，其可持續性仍然值

得懷疑。分析普遍認為，短期來看，降準降息的必要性不是很大，一方面目前整個流動性非常寬

鬆，而且９月３０號人行也通過直接的工具去降低了按揭貸款利率，放開下限。



２﹒ 克里米亞大橋被炸引發俄羅斯空襲烏克蘭，顯示俄烏衝突升級，推高投資者避險情緒。美

元周二（１１日）上行，美匯指數升０﹒１３％至１１３﹒２９。人民幣中間價兩連貶至兩周低

，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８８點子，盤中表現反覆，一度再跌穿７﹒１９關，全日則漲

１５９點，收報７﹒１６２９，止步兩連貶，為國慶黃金周復市以來首次收升。瑞穗銀行認為，

１０月１６日中共二十大開幕前７﹒２５將在本周成為人民幣的強勁支撐。亞洲首席外匯策略師

張建泰亦表示，鑒於人民幣中間價凍結在７﹒１０附近，根據２％的日交易區間規則，人行可能

已經在７﹒２５附近為人民幣劃了紅線。中國人民銀行貨幣政策司發布「深入推進匯率市場化改

革」文章，表示將綜合施策，穩定預期，堅決抑制匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水

平上的基本穩定。文章表示，市場供求始終起著決定性作用，外匯市場有能力實現自主平衡，強

調堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。在市場化的匯率

形成機制下，匯率的點位是測不准的，雙向波動是常態，不會出現「單邊市」。



３﹒ 德國總理朔爾茨被傳計劃１１月出訪中國，與中方討論商業利益、人權等問題，惟該消息

從未獲中國官方證實。不過，《央視新聞》今早報道稱，朔爾茨在一場活動中表示，德國堅定支

持全球化，反對與中國脫勾。報道引述朔爾茨認為，德國與歐盟必須建立更廣泛、更穩健的貿易

關係，非但不能與個別國家脫勾，而且「必須與包括中國在內的許多國家，與亞洲、非洲和拉丁

美洲的新興國家開展貿易」。對於上述言論，中國外交部發言人毛寧今天回應表示，中方積極評

價歐方有關表態，中國也支持全球化，反對脫勾。毛寧指出，中國和歐盟互為重要的經貿合作夥

伴，雙方合作互利共贏。去年中歐貿易額首次突破８０００億美元，雙向投資規模累計超過了

２７００億美元。今年１至８月，中歐貿易總額為５７５２﹒２億美元，同比增長８﹒８％。歐

盟對華投資７４﹒５億美元，同比增長了１２１﹒５％。中歐之間的經貿投資合作為雙方的發展

提供了積極助力。



４﹒ 內地昨日（１１日）新增本土確診及無症狀感染合計１７６０宗，較上日稍見回落，但確

診仍四散各地，其中北京增１０宗確診。上海衞健委公布，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例

４例和無症狀感染者３４例，均在隔離管控中發現。根據疫情所涉區域，上海１０個區域劃為疫

情中風險區。深圳首現ＢＦ﹒７變異株，深圳地鐵發布運營公告稱，根據新冠疫情防控需要，自

２０２２年１０月１２日起，深圳地鐵９號線南油站、南山書城站及１１號線南山站暫停運營服

務。此外，網絡流傳一個消息稱，鄭州市疾控中心決定從１２日開始鄭州市全域實行３天靜默管

理，包括五市縣。惟據內媒昨晚向鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部核實後確定，這是個假消息，

公安機關已立案查處。中共「二十大」召開在即，官媒連續三天刊文強調，堅持動態清零可持續

且須堅持。《人民日報》今日在二版發表署名為「仲音」的評論文章稱，當前全球疫情仍在高位

流行，病毒仍在不斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避

免疫情失控造成巨大損失。



５﹒ 再有地方政府大手筆回購商品房救市。蘇州市政府部門擬「定向回購部分新房項目」的專

家會議紀要流傳，其中提到，蘇州擬對６個區及４個縣市共１０個板塊，回購約１萬套新房。內

媒引述蘇州多個樓盤表示，目前相關部門已回購部分樓盤房源。而蘇州市住建局１０月１１日回

應表示，並不了解相關情況。在蘇州之前，包括濟南、鄭州、湖州等多個地方政府已經親自下場

或鼓勵國有企業批量購入商品房。此外，中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團將於周四至

周五（１３日至１４日）召開債券持有人會議，審議調整「２０恒大０５」債券利息兌付安排的

議案，以及變更該債券持有人會議相關時間的議案，公司擬將利息支付展期６個月，調整至明年

４月１９日完成支付。「２０恒大０５」在２０２０年１０月１９日完成發行，發行規模２１億

元，票面利率５﹒８％，債券期限５年，附第３年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權

。同日，信用評級機構穆迪稱，因沒有足夠的信息繼續維護評級，已撤銷中國恒大集團的「Ｃａ

」企業家族評級和「Ｃ」優先無抵押評級，及恒大地產集團的「Ｃａ」企業家族評級。



６﹒ 國家外匯管理局中央外匯業務中心主任李紅燕在《中國外匯》撰文表示，中國外匯儲備規

模保持基本穩定，有效增強了國際社會對中國經濟發展的信心，對抵禦外部衝擊、維護國家經濟

金融安全發揮了積極作用。文章並指出，目前中國外儲多元化運用已形成涵蓋股權、債權、基金

、多邊開發機構聯合融資等多種產品的業務格局，多層次、大力度支持國家對外戰略。李紅燕稱

，多年來，外儲全領域投資經營水平不斷提升，在各個資產品種的經營上都躋身國際領先行列，

有效保障了資產的安全、流動和保值增值。此外，商務部服貿司負責人介紹２０２２年１－８月

服務貿易發展情況。１－８月，中國服務貿易繼續保持平穩增長。服務進出口總額

３９３７５﹒６億元，同比增長２０﹒４％；其中服務出口１９０８２﹒４億元，增長

２３﹒１％；進口２０２９３﹒２億元，增長１７﹒９％。服務出口增幅大於進口５﹒２個百分

點，帶動服務貿易逆差下降２９﹒５％至１２１０﹒８億元。８月當月，中國服務進出口總額

５４３７﹒９億元，同比增長１７﹒６％。



７﹒ 據《路透》引述業內消息人士稱，美國政府周二（１１日）允許至少兩家在中國經營的非

中資芯片製造商在其供應商沒有申請許可證的情況下，獲取受美國出口新規限制的商品和服務，

這減輕了美國對中國芯片行業的新打擊所帶來的壓力。美國商務部早前宣布在半導體製造和先進

計算等領域對華升級出口管制措施，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半

導體的能力。並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲，列入未經核實出口管制清單，美

國企業向名單上的公司發貨前，必須進行額外調查，或需要申請更多許可證。美國商務部官員表

示，如果新限制措施涵蓋所有中國的工廠，則在中國設廠的南韓和台灣芯片製造商可能亦會受到

影響。另有消息稱，美國半導體設備製造商科磊（ＫＬＡ）以電子郵件方式通知中國員工，今日

起將停止向中國晶圓廠提供部分領域的銷售和服務，其中包括１２８層以上的ＮＡＮＤ晶片、

１８ｎｍ及以下的ＤＲＡＭ晶片以及先進的邏輯晶片，停止供貨的對象還包括英特爾和ＳＫ海力

士旗下的中國晶片廠房。



８﹒ 塞爾維亞總理阿娜．布爾納比奇近日接受采訪表示，過去十年，塞爾維亞對華出口增長了

１５２倍。盡管受到新冠肺炎疫情影響，塞中兩國去年的貿易總額依然接近５０億歐元。在北京

，外交部發言人毛寧在今天回應表示，中國和塞爾維亞互為可信任可依賴的夥伴。雙方經貿合作

突飛猛進，為兩國人民帶來了實實在在的利益。不僅僅是塞爾維亞，中國已經是１３０多個國家

和地區的主要貿易夥伴。毛寧介紹，過去十年，中國累計貨物貿易總額２６２﹒３萬億元人民幣

，其中進口１１７﹒６萬億元人民幣，年均增長４﹒７％。中國累計利用外資１﹒２萬億美元，

年均增長５％。中國境外投資存量由不足０﹒６萬億美元增長到超過２﹒７萬億美元，居世界第

三位。中國以自己的實際行動為推動全球經濟增長、構建開放型世界經濟作出了重要貢獻。當前

，世界經濟面臨多重挑戰，單邊主義、保護主義抬頭。中國將堅定支持經濟全球化，堅定不移推

動高水平對外開放，加快構建新發展格局，中國將為各國企業提供更多市場機遇、投資機遇、增

長機遇。（ｗｌ）

