《鍾之日記》１０月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



英倫銀行重申周末前結束緊急救市行動，市場憂慮金融市場可能再出現動盪，美國９月通脹

數據公布前夕，美股道指曾急彈４０５點後，最終僅升３６點收市，香江魚缸過去四日插

１２５５點後，今日表現反覆，一度跌穿１６５００點關口。

恒指低開７４點，報１６７５８，已是今早高位所在，跌幅隨即擴大，午後曾跌３９３點，

低見１６４３８，再創逾１１年新低。之後Ａ股突拗腰倒升，加上道指期貨勁升逾２００點，帶

動港股展開反彈重上萬七點，不過高位有明顯阻力，Ａ股收市後港股再次調頭向下，收市跌

１３１點或０﹒７８％，報１６７０１，連跌第五日，累插近千四點。大市全日成交１１２８億

元。國指跌３７點或０﹒６５％報５６９２。科技指數曾挫３﹒５％，低見３１６２，創成立後

新低，收市仍跌０﹒３％報３２６９。

招行（０３９６８）插５﹒４％，為表現最差藍籌。至於中國宏橋（０１３７８）升

３﹒８％，為表現最好藍籌。



＊滬指重上３０００關＊



９月新增社融信貸數據造好，惟Ａ股市場今早仍跌，滬綜指曾跌超１％，低見

２９４０﹒４９點再刷新半年新低，但到了午後，科技股突然急升帶動反攻，電腦設備板塊平均

漲逾半成，機械、軟件、半導體板塊集體升，加上保險股穩盤，滬綜指不但跌幅全銷，還反升

１﹒５３％收市，報３０２５﹒５１點，收復並企穩三千點關口。科技股爆發，深成指倒升

２﹒４６％，創業板指更飆３﹒６％，是四個月來最大單日升幅。

交投方面，全日資金循陸股通淨流出近５９億元人民幣，兩市成交７１０２億元人民幣，按

日大漲２６％，為近一個月高位，但相較於以前仍處於較低水平。

權威官媒《人民日報》在中共二十大召開前連續第三日發文護航堅持動態清零政策，最新文

章提及全球疫情規模，稱「躺平」抗疫沒有出路，消極防疫後果嚴重，只有堅持動態清零才能最

大程度地避免疫情失控造成巨大損失。



＊制裁針對海歸人才，傳晶片業現辭職潮＊



美國商務部上周五（７日）公布最嚴對華晶片產業制裁，禁令立竿見影。據報美國半導體設

備製造商科磊（ＫＬＡ）停止向所有中國晶圓廠進行銷售及其他服務，英特爾和ＳＫ海力士旗下

的中國晶片廠房亦受波及；禁令亦限制美籍人士在中國晶片產業工作，傳業界已出現「海歸辭職

潮」，有外媒引述業界人士指，失去美籍人才的衝擊比晶片設備斷貨更大。

美籍人才對中國晶片產業影響有多大？翻查資料，中微公司（滬：６８８０１２）創辦人兼

董事長尹志堯、盛美半導體總裁王暉、中科飛測的創辦人兼董事長陳魯、安集微電子的創辦人兼

主席王淑敏都是美籍身份，外媒統計擁有美籍的中國晶片產業高管和專業人才就有數百人，他們

被認為是中國半導體發展的領導者。

Ａ場半導體板塊在壞消息夾擊下炒起國產替代概念，部分相關港股亦見反彈，例如華虹

（０１３４７）升９﹒３％，上海復旦（０１３８５）漲６﹒４％，至於中芯（００９８１）跌

１％，芯智控股（０２１６６）跌１﹒１％。



＊官媒再發文稱躺平不可取，消費股齊吐＊



在近兩日有關中國疫情防控的評論文章引發廣泛關注後，中國官媒《人民日報》連續第三日

發文，稱當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，

堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

官媒連番發聲，淡化市場對二十大後放寬防疫措施的預期，餐飲股沽壓大。海底撈

（０６８６２）插４﹒８％；同系頤海（０１５７９）反彈０﹒７％；九毛九（０９９２２）挫

２﹒６％；呷哺呷哺（００５２０）大跌５﹒１％；百勝（０９９８７）插６﹒５％。

本地消費股方面，周大福（０１９２９）跌５﹒２％，六福集團（００５９０）跌１﹒６％

，東方表行集團（００３９８）跌３﹒５％。李寧（０２３３１）跌１﹒１％，安踏體育

（０２０２０）跌０﹒５％。

旅遊相關股攜程（０９９６１）連跌４日，再跌５﹒５％，同樣連跌４日的同程旅行

（００７８０）跌５﹒４％。濠賭股方面，銀娛（０００２７）跌２﹒８％，金沙

（０１９２８）跌３﹒８％。

《人民日報》周一和周二連續發文評論疫情防控，稱要深刻認識到動態清零可持續而且必須

堅持，繼續科學精準抓好疫情防控工作。新華社昨日亦發表時評文章稱，動態清零是現階段基於

中國當前疫情形勢的最佳選擇。



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