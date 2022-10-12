《經濟通通訊社１２日專訊》人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據，９月的金融數據

顯示信貸需求回升。９月份人民幣貸款增加２﹒４７萬億元（人民幣．下同），遠勝市場預期的

１﹒８萬億元，同比亦多增８１０８億元：作為住房抵押貸款參考指標，住戶中長期貸款新增

３４３０億元，高於前月的２６６０億元。企業中長期貸款新增１﹒３５萬億元，創三個月來最

大規模。至於９月份社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，同樣明顯高於預期的２﹒７２５萬億

元，比上年同期多６２４５億元。

信貸增長強勁反映寬鬆政策對市場的影響好過預期，部分城商行股今日走高，杭州銀行

（滬：６００９２６）升２﹒１％，無錫銀行（滬：６００９０８）升１﹒８％，蘇州銀行

（深：００２９６６）升１﹒７％，江陰銀行（深：００２８０７）升１﹒６％，寧波銀行

（深：００２１４２）揚１﹒５％，成都銀行（滬：６０１８３８）、張家港行

（深：００２８３９）升１﹒３％。

不過大型銀行股表現續弱，招商銀行（滬：６０００３６）跌２﹒１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒４％，中國銀行

（滬：６０１９８８）無升跌，工商銀行（滬：６０１３９８）則升０﹒２％。（ｅｙ）

