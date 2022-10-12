《經濟通通訊社１２日專訊》據同花順數據統計，今年截至１０月１１日，Ａ股上市公司已

發布４３５份回購預案，同比增長２４﹒６４％；發布７９２份增持計劃，同比增長

１５﹒１２％。

從回購實施角度來看，年內５６２家上市公司累計回購金額達７１４﹒４７億元（人民幣．

下同） ，其中４家公司已開啟或已經實施完成年內的第三輪回購，另有２４家公司開啟第二輪

回購。整體來看，近３０家公司實施二輪以上回購。

行業方面，醫藥生物、電子、石油石化和計算機四個行業回購金額較高，分別為８８﹒２２

億元、７８億元、７１﹒４４億元和６０﹒１９億元。

從增持實施角度來看，年內５１２家公司獲得重要股東淨增持，合計增持金額６７８﹒４億

元。行業方面，電力設備、非銀金融和醫藥生物行業淨增持金額居前，分別為１３６﹒１９億元

、７９﹒０７億元和６５﹒２９億元。

南開大學金融發展研究院長田利輝指，近期上市公司密集發布增持回購計劃，說明部分產業

資本認為個股估值已經觸底。發布增持回購計劃的部分公司往往當前股價較低，手中現金充沛，

增長前景可觀。

招商證券策略分析師塗婧清表示，今年以來Ａ股波動較大，上市公司更有動力進行增持和回

購。一方面，上市公司增持和回購可以向市場彰顯對於公司經營狀況和未來發展前景的信心，有

利於提振短期股價表現，回購資金的流入有助於改善市場資金面；另一方面，在股價連續下跌後

或者股價較低時進行回購，有利於控制增持和回購成本。（ｌｃ）

