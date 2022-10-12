《經濟通通訊社１２日專訊》人行昨晚（１１日）公布的９月金融數據亮眼，新增人民幣貸

款和新增社融均明顯高於市場預期，Ｍ２增速為１２﹒１％則符合預期。民生銀行首席經濟學家

溫彬表示，９月信貸結構顯著改善。在降息、減稅和房地產市場供需兩端政策進一步加碼下，市

場信心逐步修復，房地產銷售邊際改善，提振居民按揭貸款需求，居民中長期貸款增加３４５６

億元（人民幣．下同），為三季度以來最高水平。

在政策性開發性金融工具不斷加碼、引導加大製造業中長期貸款投放和創設設備更新改造專

項再貸款等拉動下，企業中長期貸款大幅增加１﹒３５萬億元，成為信貸增長重要支撐。９月新

增社會融資規模繼續顯著回升。其中，新增信貸和政府債券融資是社融的最大貢獻項。

從金融數據可以看出，在穩增長政策持續加碼並加快落地下，企業和居民部門信貸有效需求

持續回升，寬信用進一步提速。結合穩經濟大盤四季度工作推進會及各項政策部署看，基建、製

造業、房地產等領域的信用擴張有望對四季度信貸和社融增速繼續形成有力支撐，有助於經濟運

行保持在合理區間。

人行公布，９月份，人民幣貸款增加２﹒４７萬億元，大超市場預期的１﹒８萬億元，同比

多增８１０８億元。當月，社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，明顯高於預期的２﹒７２５萬

億元，比上年同期多６２４５億元。（ｗｌ）

