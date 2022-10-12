《經濟通通訊社１２日專訊》人行昨晚（１１日）公布的９月金融數據亮眼，新增人民幣貸

款和新增社融均明顯高於市場預期，Ｍ２增速為１２﹒１％則符合預期。中信証券首席經濟學家

明明指出，９月社融的貢獻來自於人民幣貸款，還有信託和委託貸款。企業貸款同比多增非常多

，也表明了近期的一系列政策的效果在逐步的體現。

居民端貸款同比少增，特別是居民的中長期貸款增速總體還是比較低，說明整個房地產市場

還是需要進一步的政策支持。社融存量增速從上個月的１０﹒５％再次回升到１０﹒６％，基本

上表明整個融資環境在逐步復甦。



＊流動性非常寬鬆，短期降準降息必要性不大＊



該機構認為，短期來看，降準降息的必要性不是很大，一方面目前整個流動性非常寬鬆，而

且９月３０號人行也通過直接的工具去降低了按揭貸款利率，放開下限。未來可能還是以結構性

工具為主，直達實體經濟，發揮支持經濟復甦的作用。

人行公布，９月份，人民幣貸款增加２﹒４７萬億元，大超市場預期的１﹒８萬億元，同比

多增８１０８億元。當月，社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，明顯高於預期的２﹒７２５萬

億元，比上年同期多６２４５億元。（ｗｌ）

