《經濟通通訊社１２日專訊》人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據，９月的金融數據

顯示信貸需求回升。９月份人民幣貸款增加２﹒４７萬億元（人民幣．下同），遠勝市場預期的

１﹒８萬億元，同比亦多增８１０８億元：作為住房抵押貸款參考指標，住戶中長期貸款新增

３４３０億元，高於前月的２６６０億元。企業中長期貸款新增１﹒３５萬億元，創三個月來最

大規模。至於９月份社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，同樣明顯高於預期的２﹒７２５萬億

元，比上年同期多６２４５億元。

信貸增長強勁反映寬鬆政策對市場的影響好過預期，不過滬深股市今早繼續低開，上證綜合

指數（滬綜指）低開０﹒１％，報２９７６﹒７２點，深綜指低開０﹒０８％，農畜業股造好，

燃氣、煤炭股走低。

權威官媒《人民日報》在中共二十大召開前連續第三日發文護航堅持動態清零政策，最新文

章提及全球疫情規模，稱「躺平」抗疫沒有出路，消極防疫後果嚴重。文章指，「躺平」不可取

，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

人民銀行繼續收水。人行今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利

率持平２％，今日有６７０億元逆回購到期，即淨回籠６５０億元。國慶假後五日人行已共收水

８０８０億元。（ｅｙ）

