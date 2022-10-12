《經濟通通訊社１２日專訊》９月新增社融信貸數據造好，但無力挽救低迷的中國股市匯市

，人民幣中間價今報７﹒１１０３，較上個交易日跌２８點子，錄兩連貶，創兩周新低，外資循

陸股通淨流出近５７億元人民幣；白酒股暴跌，加上燃氣、醫藥、有色、化纖等板塊急跌，保險

股領漲亦無補於事，滬綜指半日跌１﹒２３％，報２９４３﹒２４點，低見２９４０﹒４９點再

刷新半年新低，深成指跌１﹒３６％，創業板指跌０﹒９３％。

假期因素結束，惟股市交投繼續慘淡，兩市半日成交３４８１億元（人民幣．下同），較上

日（１１日）同時段成交減少３﹒７％

人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據，９月的金融數據顯示信貸需求回升。９月份人

民幣貸款增加２﹒４７萬億元，遠勝市場預期的１﹒８萬億元，同比亦多增８１０８億元：作為

住房抵押貸款參考指標，住戶中長期貸款新增３４３０億元，高於前月的２６６０億元。企業中

長期貸款新增１﹒３５萬億元，創三個月來最大規模。至於９月份社會融資規模增量為３﹒５３

萬億元，同樣明顯高於預期的２﹒７２５萬億元，比上年同期多６２４５億元。

權威官媒《人民日報》在中共二十大召開前連續第三日發文護航堅持動態清零政策，最新文

章提及全球疫情規模，稱「躺平」抗疫沒有出路，消極防疫後果嚴重。文章指，「躺平」不可取

，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。



＊白酒股散水，燃氣股再崩＊



資金流出Ａ股，成交水靜鵝飛，白酒股盤中暴跌，酒鬼酒（深：０００７９９）瀉５﹒２％

，老白干酒（滬：６００５５９）、口子窖（滬：６０３５８９）跌４％，伊力特

（滬：６００１９７）跌３﹒９％，五糧液（深：０００８５８）跌３﹒７％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌３﹒６％，貴州茅台（滬：６００５１９）走低３﹒５％。

德國和荷蘭將建議歐盟聯合採購天然氣，歐洲天然氣價有回落趨勢，英國天然氣期貨跌超

６％，荷蘭天然氣期貨跌約２﹒７％。Ａ場燃氣股再度下跌，迪森股份（深：３００３３５）挫

７﹒２％，新奧股份（滬：６００８０３）跌６﹒２％，重慶燃氣（滬：６００９１７）跌

４﹒２％，南京公用（深：０００４２１）跌３﹒７％，新疆火炬（滬：６０３０８０）、國新

能源（滬：６００６１７）跌３﹒２％。



＊險企穩大盤，國壽Ａ領漲＊



保險股穩盤，國壽（滬：６０１６２８）漲３﹒５％，人保（滬：６０１３１９）升

１﹒６％，太保（滬：６０１６０１）揚１﹒１％。

中共二十大將於１６日開幕，會期預計一周，據內媒《財聯社》報道，河北省的鋼鐵企業近

日陸續接獲通知，預計從１４日至２２日開始啟動工業管控，其中鋼鐵燒結廠最高限產５０％，

至於相關運輸產業也接到了「禁運令」。鋼材股下跌，甬金股份（滬：６０３９９５）挫

７﹒７％，永興材料（深：００２７５６）跌３﹒８％，久立特材（深：００２３１８）跌

３﹒３％，金洲管道（深：００２４４３）跌２﹒４％，中信特鋼（深：０００７０８）走低

１﹒５％，首鋼股份（深：０００９５９）跌１﹒４％。（ｅｙ）

