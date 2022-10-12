《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒５４％，報７８１２﹒６３點，上

證３８０指數半日跌１﹒３５％，報５３８９﹒２３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５６１﹒２億元，賣盤超買盤，淨

流出４１﹒２億元。

外資今早明顯加快流走，半日透過陸股通淨流走逾６２億元。白酒股領跌大市，山西汾酒

（滬：６００８０９）挫３﹒６％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌３﹒５％，水井坊

（滬：６００７７９）回吐３﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）、舍得酒業

（滬：６００７０２）跌逾３％。

人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據，９月的金融數據顯示信貸需求回升。信貸增長

強勁反映寬鬆政策對市場的影響好過預期，部分城商行股今日走高，杭州銀行

（滬：６００９２６）升０﹒４％，無錫銀行（滬：６００９０８）升２﹒１％，惟成都銀行

（滬：６０１８３８）倒跌０﹒１％。

美國對華芯片出口管制持續拖累Ａ股半導體板塊。國產ＣＰＵ生產商海光信息

（滬：６８８０４１）已連續兩日大跌，累計跌幅超過３５％；半導體設備製造商盛美上海

（滬：６８８０８２）兩日亦重挫超過三成。海光信息今早開盤續跌，半日挫２﹒６％，報

３７﹒０３元。盛美上海跌１﹒４％，報６８﹒４５元。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

