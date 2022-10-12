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AH股新聞

12/10/2022 15:16

《滬股通》上證１８０收升１﹒０４％，上證３８０升２﹒２５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒０４％，報８０１７﹒２２點，
上證３８０指數收升２﹒２５％，報５５８５﹒７１點。
　　美國上周宣布新一輪限制對華半導體貿易，不過憧憬國家加大對芯片行業的扶持，實現芯片
「自立自強」，前期市場殺跌主力半導體板塊迎來反彈，龍芯中科（滬：６８８０４７）飆升
１６﹒８％，芯源微（滬：６８８０３７）揚升１０﹒９％，拓荊科技（滬：６８８０７２）升
８﹒５％，安集科技（滬：６８８０１９）升７﹒６％。
　　保險股成今日Ａ股穩盤大軍，午後升勢強勁，中國人壽（滬：６０１６２８）升４﹒２％，
中國太保（滬：６０１６０１）升４﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）升２％，新華保險
（滬：６０１３３６）揚２﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）升１﹒８％。
　　人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據，９月的金融數據顯示信貸需求回升。信貸增長
強勁反映寬鬆政策對市場的影響好過預期，部分城商行股今日走高，杭州銀行
（滬：６００９２６）升１﹒９％，無錫銀行（滬：６００９０８）升逾３％，惟成都銀行
（滬：６０１８３８）倒跌０﹒７％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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