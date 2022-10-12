《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指半日跌１﹒３６％，報１０４３４﹒２４點，深證中

小創新指數半日跌１﹒２４％，報２１００﹒２６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒２４億元，賣盤超買盤，

淨流出２０﹒２４億元。

據內媒《財聯社》報道，河北省的鋼鐵企業近日陸續接獲通知，預計從１４日至２２日開始

啟動工業管控，其中鋼鐵燒結廠最高限產５０％，至於相關運輸產業也接到了「禁運令」。鋼材

股下跌，永興材料（深：００２７５６）跌３﹒８％，久立特材（深：００２３１８）跌

３﹒３％。

根據中國工信部網站公告，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）的Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ進入

免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，可能為其在中國的銷售鋪平道路。惟消息未能帶動特斯

拉概念股，三花智控（深：００２０５０）跌０﹒９％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌

４﹒７％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌２﹒６％。

外電報道，德國和荷蘭將向歐盟提交一系列建議，包括由歐盟聯合採購天然氣，以捆綁購買

的方式降低天然氣價格，並認為如果受影響最嚴重的國家接受的話，則可以考慮對俄羅斯天然氣

進口設置價格上限。燃氣股再跌，迪森股份（深：３００３３５）挫７﹒２％，德龍匯能

（深：０００５９３）跌１﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

