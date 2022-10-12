《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指今日收升２﹒４６％，報１０８３８﹒４８點，深證

中小創新指數收升３﹒０４％，報２１９１﹒２５點。

上海鋼聯數據顯示，部分鋰電材料報價上漲，電池級碳酸鋰漲４０００元（人民幣．下同）

╱噸，均價報５２﹒７５萬元╱噸。鋰電池股集體上漲，億緯鋰能（深：３０００１４）飆

６﹒９％，寧德時代（深：３００７５０）急升５﹒２％，天賜材料（深：００２７０９）升

４﹒８％，比亞迪（深：００２５９４）升２﹒９％。

據內媒《財聯社》報道，河北省的鋼鐵企業近日陸續接獲通知，預計從１４日至２２日開始

啟動工業管控，其中鋼鐵燒結廠最高限產５０％，至於相關運輸產業也接到了「禁運令」。鋼材

股下跌，永興材料（深：００２７５６）跌０﹒６％，久立特材（深：００２３１８）跌

０﹒１％。

外電報道，德國和荷蘭將向歐盟提交一系列建議，包括由歐盟聯合採購天然氣，以捆綁購買

的方式降低天然氣價格，並認為如果受影響最嚴重的國家接受的話，則可以考慮對俄羅斯天然氣

進口設置價格上限。燃氣股再跌，迪森股份（深：３００３３５）挫２﹒４％，德龍匯能

（深：０００５９３）跌２﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

