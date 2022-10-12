《經濟通通訊社１２日專訊》根據中國工信部網站公告，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）的

Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ進入免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，可能為其在中國

的銷售鋪平道路，內地已將新能源汽車免徵購置稅延至２０２３年底。

另外，內地新能源汽車銷售９月份保持強勁增長，比亞迪（０１２１１）（００２５９４）

和特斯拉銷量均創新紀錄。中國乘用車市場信息聯席會周二（１１日）公布，包括純電動和混合

動力車在內，內地９月份新能源乘用車銷量達到６１﹒１萬輛，增長８３％。其中，比亞迪汽車

銷量首次超過２０萬輛，繼續領跑新能源乘用車市場。而特斯拉在上海工廠產能升級後，上月在

中國交付８３１３５輛電動車，包括５５２２輛出口，並創下上海工廠自２０１９年１２月投產

以來的新紀錄。

惟消息未能帶動特斯拉概念股，璞泰來（滬：６０３６５９）挫２﹒９％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）跌２﹒８％，拓普集團（滬：６０１６８９）跌２﹒３％，三花智控

（深：００２０５０）跌２﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒２％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌１﹒６％，天賜材料（深：００２７０９）、寶鋼股份

（滬：６０００１９）、先導智能（深：３００４５０）跌近１％，寧德時代

（深：３００７５０）跟跌。（ｊｔ）



