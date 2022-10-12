《經濟通通訊社１２日專訊》美國上周宣布新一輪限制對華半導體貿易，不過憧憬國家加大

對芯片行業的扶持，實現芯片「自立自強」，前期市場殺跌主力半導體板塊迎來反彈，龍芯中科

（滬：６８８０４７）飆升１６％，華亞智能（深：００３０４３）升一成漲停，芯源微

（滬：６８８０３７）揚升８﹒７％，聖邦股份（深：３００６６１）升８﹒１％，拓荊科技

（滬：６８８０７２）升８％，安集科技（滬：６８８０１９）升７﹒２％，至純科技

（滬：６０３６９０）升５﹒５％。

中金公司研究部科技硬件行業首席分析師彭虎認為，半導體產業鏈全球化的大趨勢難以逆轉

，中國芯片行業公司正在深度融入全球半導體產業鏈，形成與全球供應商、客戶共存的格局。

美國新的出口限制對於國內半導體產業鏈的不同環節影響不一，反而推動了國內半導體設備

、材料、零部件等環節的能力提升和前進步伐。盡管短期承壓，國內半導體產業的中長期發展趨

勢未變，久久為功，中國未來必將實現「高水平科技自立自強」。



＊美禁令或迫使美籍主管和工程師離任＊



路透社引述消息指，美國芯片生產工具製造商ＫＬＡ向員工下達，須暫停向在華企業提供產

品和服務，以符合美國最新監管要求，影響範圍將波及韓國企業ＳＫ海力士、英特爾在華廠房。

韓ＤＲＡＭ大廠ＳＫ海力士周三發表聲明指，公司獲得美國商務部批准一年豁免，其位於中國的

芯片製造廠房可毋須額外許可，即可接收所需的芯片製造設備。

另外，據報美方禁令將影響在中國芯片相關公司工作的數百名華裔美籍主管和工程師。有業

內人士表示，如果中國芯片公司無法僱用美國籍人才，所產生的衝擊將比芯片設備斷貨更大。這

些高管被稱為「海龜派」，長期以來，他們被認為對中國改善晶片和科技業的目標至關重要。

（ｃａ）



