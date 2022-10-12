《經濟通通訊社１２日專訊》寧波港（滬：６０１０１８）早段向下，現跌１﹒１％，報

３﹒５４元人民幣。寧波舟山港公布，因國家政策調整終止與淡水河谷合建鐵礦石碼頭項目。

寧波港表示，本次終止西三區項目合作不會產生任何針對另一方的未決索賠，鑒於本次西三

區合作項目尚未正式實施，終止不會對公司及其子公司產生重大影響，不會損害公司及全體股東

利益，公司與淡水河谷仍將保持良好的合作夥伴關係。（ｃａ）

