《經濟通通訊社１２日專訊》寧波港（滬：６０１０１８）早段向下，現跌１﹒１％，報
３﹒５４元人民幣。寧波舟山港公布，因國家政策調整終止與淡水河谷合建鐵礦石碼頭項目。
寧波港表示，本次終止西三區項目合作不會產生任何針對另一方的未決索賠，鑒於本次西三
區合作項目尚未正式實施，終止不會對公司及其子公司產生重大影響，不會損害公司及全體股東
利益，公司與淡水河谷仍將保持良好的合作夥伴關係。（ｃａ）
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12/10/2022 11:25
《Ａ股焦點》寧波港跌逾１％，終止與淡水河谷合建鐵礦石碼頭
《經濟通通訊社１２日專訊》寧波港（滬：６０１０１８）早段向下，現跌１﹒１％，報
３﹒５４元人民幣。寧波舟山港公布，因國家政策調整終止與淡水河谷合建鐵礦石碼頭項目。
寧波港表示，本次終止西三區項目合作不會產生任何針對另一方的未決索賠，鑒於本次西三
區合作項目尚未正式實施，終止不會對公司及其子公司產生重大影響，不會損害公司及全體股東
利益，公司與淡水河谷仍將保持良好的合作夥伴關係。（ｃａ）
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