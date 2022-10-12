《經濟通通訊社１２日專訊》據報道，字節跳動向員工發放內部郵件，稱字節跳動已開啟新

一輪員工期權回購，價格為每股１５５美元，相比上一輪回購價格上漲約９％，也與該公司最新

的員工期權授予價格一致。報道引述知情人士稱，近期因業務調整而離開的員工也可參與此次回

購，每股回購價格與在職員工相同。（ｅｙ）

