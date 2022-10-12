《經濟通通訊社１２日專訊》據報道，字節跳動向員工發放內部郵件，稱字節跳動已開啟新
一輪員工期權回購，價格為每股１５５美元，相比上一輪回購價格上漲約９％，也與該公司最新
的員工期權授予價格一致。報道引述知情人士稱，近期因業務調整而離開的員工也可參與此次回
購，每股回購價格與在職員工相同。（ｅｙ）
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12/10/2022 17:24
據報字節跳動啟員工期權回購，價格較上輪增９％
《經濟通通訊社１２日專訊》據報道，字節跳動向員工發放內部郵件，稱字節跳動已開啟新
一輪員工期權回購，價格為每股１５５美元，相比上一輪回購價格上漲約９％，也與該公司最新
的員工期權授予價格一致。報道引述知情人士稱，近期因業務調整而離開的員工也可參與此次回
購，每股回購價格與在職員工相同。（ｅｙ）
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