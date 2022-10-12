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AH股新聞

12/10/2022 17:31

【二十大】中共第二十次全國代表大會１０月１６日在北京召開

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《新華社》報道，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全
體會議公報指，全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於２０２２年１０月１６日在北京
召開。（ｗｌ）

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