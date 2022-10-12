《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，９月份，社會融資規模增量為３﹒５３萬億元

（人民幣．下同），明顯高於預期的２﹒７２５萬億元，比上年同期多６２４５億元。



＊政府債券淨融資５﹒９１萬億元，同比多１﹒５萬億元＊



前三季度社會融資規模增量累計為２７﹒７７萬億元，比上年同期多３﹒０１萬億元。其中

，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１７﹒８９萬億元，同比多增１﹒０６萬億元；對實體經濟

發放的外幣貸款折合人民幣減少２２１７億元，同比多減４７４８億元；委托貸款增加３２９８

億元，同比多增４４４０億元；信托貸款減少４８１４億元，同比少減７４５６億元；未貼現的

銀行承兌匯票減少８９２億元，同比少減１３３７億元；企業債券淨融資２﹒２萬億元，同比少

２４１３億元；政府債券淨融資５﹒９１萬億元，同比多１﹒５萬億元；非金融企業境內股票融

資８７３８億元，同比多５９６億元。

從結構看，前三季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６４﹒４％，同比

低３﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比－０﹒８％，同比低１﹒８個百

分點；委托貸款佔比１﹒２％，同比高１﹒７個百分點；信托貸款佔比－１﹒７％，同比高

３﹒３個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比－０﹒３％，同比高０﹒６個百分點；企業債券佔

比７﹒９％，同比低２個百分點；政府債券佔比２１﹒３％，同比高３﹒５個百分點；非金融企

業境內股票融資佔比３﹒１％，同比低０﹒２個百分點。（ｃｔ）

