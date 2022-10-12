《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，９月末社會融資規模存量為３４０﹒６５萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為
２０９﹒４萬億元，同比增長１１﹒１％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
２﹒１８萬億元，同比下降７﹒１％；委托貸款餘額為１１﹒２１萬億元，同比增長２﹒６％；
信托貸款餘額為３﹒８６萬億元，同比下降２４﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒９２
萬億元，同比下降１１﹒２％；企業債券餘額為３１﹒４９萬億元，同比增長７﹒７％；政府債
券餘額為５８﹒９８萬億元，同比增長１６﹒９％；非金融企業境內股票餘額為１０﹒３４萬億
元，同比增長１４％。
從結構看，９月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒５％
，同比高０﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒６％，同比低
０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比
１﹒１％，同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒９％，同比低０﹒２個
百分點；企業債券餘額佔比９﹒２％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒３％，
同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃｔ）
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