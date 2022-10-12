《經濟通通訊社１２日專訊》小馬智行宣布與速騰聚創（Ｒｏｂｏ Ｓｅｎｓｅ）展開全面
戰略合作。雙方將在自動駕駛和智慧交通領域開展全業務鏈的深入合作，推動自動駕駛技術方案
的落地和規模化應用。（ｃａ）
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12/10/2022 10:44
《汽車新勢力》小馬智行與速騰聚創合推自駕、智慧交通規模化應用
《經濟通通訊社１２日專訊》小馬智行宣布與速騰聚創（Ｒｏｂｏ Ｓｅｎｓｅ）展開全面
戰略合作。雙方將在自動駕駛和智慧交通領域開展全業務鏈的深入合作，推動自動駕駛技術方案
的落地和規模化應用。（ｃａ）
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