《經濟通通訊社１２日專訊》小馬智行宣布與速騰聚創（Ｒｏｂｏ Ｓｅｎｓｅ）展開全面

戰略合作。雙方將在自動駕駛和智慧交通領域開展全業務鏈的深入合作，推動自動駕駛技術方案

的落地和規模化應用。（ｃａ）

