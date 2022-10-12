《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布中國９月金融數據亮眼，新增社融高於市場預期。不

過據外媒調查顯示，面對新冠疫情擾動加劇、信心不足經濟復甦持續性存疑、二十大召開、美聯

儲加息步伐未止、人民幣貶值壓力不減等錯綜複雜的局面，中國貨幣政策短期仍以求穩為上，預

計１０月政策利率降息及降準仍無望。

參與《路透》調查的８１家機構中，所有機構均認為存款基準利率以及逆回購、ＭＬＦ（中

期借貸便利）等政策利率將持穩；預期１０月降準的機構佔比亦降至約６％，不過仍有四分之一

的機構預期四季度有望降準。

儘管９月金融數據超預期，但主要仍是前期系列穩增長政策落地，帶動企業信貸高增，居民

戶加槓桿意願復甦仍乏力。疫情反復糾纏不休，信心不足消費持續承壓，經濟活力難以恢復正常

狀態，此外房地產救市政策不斷，但市場遲遲不見明顯起色，風險仍在持續釋放中，多重壓力下

，經濟曙光難現。



＊一年期ＭＬＦ、七天期逆回購無降息預期＊



９月資金面收斂態勢明顯，展望１０月，流動性主要影響因素仍無大的變化，基本面壓力猶

存，貨幣政策暫無趨勢性調整可能，但匯率持續牽扯，加之二十大臨近，維穩依舊是不二選擇。

而隨著資金面趨均衡，機構仍普遍預期利率中樞延續小幅抬升。

政策利率方面，一年期ＭＬＦ、七天期逆回購無降息預期，不過機構對於１０月ＬＰＲ（貸

款市場報價利率）下調仍有微弱預期，特別是對於五年期以上ＬＰＲ，仍有四家機構認為１０月

可能調降。

疫情防控重壓信心，經濟復甦持續性仍存疑，但人民幣貶值還未有效緩解，政策利率降息近

期或難再現。債市仍上有頂下有底，在經過８月和９月過山車式波動後，走勢有望趨於收斂。

對於９月ＣＰＩ同比漲幅，參與機構預測均值為２﹒８％，高於８月的實際值２﹒５％，本

期預測區間為２﹒２％－３﹒２％。

匯率方面，參與機構對１０月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率１６：３０的官

方收盤價預期均值為７﹒０４４２，較９月末的實際值７﹒０９３１升值４８９點，預期的區間

為６﹒８０－７﹒５０。（ｃａ）

