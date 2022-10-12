《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指低開２１點，報１７１９４點。最高跌
１０點報１７２０６點，最低跌４２６點報１６７８９點。恒指收報１６８３２點，跌３８４點
或２﹒２３％。
北水全日淨流入３１﹒２億元，增加６８９﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、兗礦能源（０１１７１）。
主板成交９１２﹒１億元減少４﹒１％。其中港股通成交１９９億元，佔總成交２１﹒８％
。
＊嚴控防疫政策美團挫＊
在中共二十大召開之前，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文
章指「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，
經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」。外界解讀，中國不太
可能在二十大結束後便立即放寬防疫規定。
盈富基金跌２﹒０２％報１７﹒４９元，北水淨買入９﹒１億元；騰訊控股跌３﹒４９％報
２５４﹒６元，北水淨買入７﹒３億元；恒生中國企業跌２﹒６５％報５７﹒９８元，北水淨買
入５﹒３億元。
美團跌６﹒１４％報１５１﹒４元，北水淨賣出４﹒５億元；吉利汽車跌０﹒３９％報
１０﹒２２元，北水淨賣出１﹒５億元；兗礦能源跌４﹒３３％報２７﹒６５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ９﹒１５
騰訊控股 （００７００） ７﹒３１
恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒３４
理想汽車 （０２０１５） ３﹒５７
中國移動 （００９４１） ０﹒２７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －４﹒５４
吉利汽車 （００１７５） －１﹒４８
兗礦能源 （０１１７１） －１﹒４５
協鑫科技 （０３８００） －１﹒１２
中芯國際 （００９８１） －０﹒８０
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