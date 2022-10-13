《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》戴德梁行研究部日前發布的數據顯示，三

季度上海甲級寫字樓淨吸納面積為２３﹒７萬平方米，較二季度上升２０８﹒３％，同比仍下降

３９﹒３％。

三季度上海徐匯中心區、蘇河灣、前灘三個區域均有重點項目入市，共計體量２７﹒７萬平

方米。基於後市供應壓力及經濟放緩下需求走勢的不確定性，寫字樓租金價格繼續下探，三季度

全市甲級寫字樓平均租金為每天每平方米８﹒１６元人民幣，較二季度下滑０﹒３７％，其中新

興區域降幅相對更顯著。

從寫字樓租賃成交的行業分布來看，今年前三季度，專業服務、金融及電子信息科技三大主

力行業地位不變，貿易製造和生物醫藥排名第四、五位。

戴德梁行中國區項目及企業服務部總裁魏超英表示，從第三季度的成交數據來看，市場正在

逐步復甦，後市將延續這一復甦態勢。目前上海正積極打造綠色低碳、元宇宙、智能終端等新興

行業拓展產業發展新內涵。自今年６月起，上海新設企業數量明顯好轉，儘管是填補前期的不足

，但第三季度企業的行動仍證明其對後市信心正在逐漸恢復。

