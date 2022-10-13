《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共十九屆七中全會在京舉行

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中共第十九屆中央委員會第七次全體會議於１０月９日至１２日在北京舉行。全會充分肯定黨的

十九屆六中全會以來中央政治局的工作。



前８月中國服務貿易保持平穩增長

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商務部１２日公布，１月至８月，中國服務貿易保持平穩增長。服務進出口總額３﹒９４萬億元

（人民幣．下同），同比增長２０﹒４％。其中，服務出口１﹒９萬億元，增長２３﹒１％；進

口２﹒０３萬億元，增長１７﹒９％。



多重效應有望釋放，增強穩外貿合力

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第１３２屆廣交會將於１０月１５日在線上開幕。業內人士認為，在政策支持加碼下，廣交會的

長期效應將持續釋放，外貿韌性將進一步增強。此外，進博會等對外開放平台作用有望進一步發

揮，為穩外貿增強動力和底氣。





《上海證券報》



中共十九屆七中全會在京舉行

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中共第十九屆中央委員會第七次全體會議於１０月９日至１２日在北京舉行。全會充分肯定黨的

十九屆六中全會以來中央政治局的工作。



前８個月服務進出口總額同比增２０﹒４％

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商務部１２日公布，１至８月中國服務進出口總額達到３﹒９４萬億元，同比增長２０﹒４％，

知識密集型服務進出口同比增速也達到兩位數。



北交所：綜合施策推動上市公司高質量發展

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北交所董事長周貴華在最新出刊的《多層次資本市場研究》上撰文表示，北交所將從擴容、提高

上市公司規範水平、支持上市公司做優做強、打造合規誠信負責的上市公司群體等五方面入手，

推動北交所上市公司高質量發展。





《證券時報》



中共十九屆七中全會在京舉行

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中共第十九屆中央委員會第七次全體會議於１０月９日至１２日在北京舉行。全會充分肯定黨的

十九屆六中全會以來中央政治局的工作。



改革紅利不斷釋放，上市央企「勇挑大梁」

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今年上半年，央企以僅佔深市上市公司６﹒７８％的數量，創造了１﹒３８萬億元營業收入和

８７７﹒２１億元淨利潤，分別佔深市整體的１４﹒９２％和１４﹒３３％。



滬深交易所優化發布一批指數

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日前，上交所指導中證指數公司發布及優化了上證信息安全、上證基建、上證養老產業、中證銀

發經濟、中證高端製造、中證鄉村振興債等１３條指數，突出新一代信息技術、高端製造等投資

標的，更好滿足中長期資金配置需求。（ｌｃ）

