《經濟通通訊社１３日專訊》華安證券分析指出，Ａ股或需等待二十大落地和外部重大風險

緩釋後，才會有更明確的機會，等待落地期間配置略偏均衡。

９月Ａ股在美聯儲加息預期強化所致的匯率快速貶值、美股持續羸弱下跌等影響下大幅收跌

、市場交投情緒明顯萎靡。國慶假期情況有所好轉，海外股市基本都實現小幅收漲，但同時也看

到市場波動劇烈，前後半周大起大落，皆因經濟數據擾動市場對美聯儲加息預期的變化。因此對

Ａ股風險偏好提振作用相對有限，更重要的是當前市場風險偏好並不穩定。

分析指出，Ａ股可能需要等待二十大落地和外部重大風險緩釋後，才會有更明確的機會，其

中相比而言外部風險緩釋更加重要，決定市場的方向，而二十大將成為風險偏好的放大鏡。分析

指，一是外部加息預期強化的風險何時緩釋，需重點跟蹤１０日將公布的美國ＣＰＩ數據變化，

若ＣＰＩ大幅下行預計將帶來全球市場的階段性反彈機會，反之全球市場預計仍將維持一段時間

的低迷；二是內部１０月中下旬大會召開，但需要市場逐步放低對大會後今年宏觀政策力度和疫

情防控放開的預期。

配置上在等待重要事件落地的過程中略偏均衡，可關注前期跌幅較大後中期配置性價比優勢

的成長熱門賽道、部分具備長邏輯消費品的結構性機會、部分供給受限的傳統能源和能源運輸領

域以及地產行業。（ｄｗ）





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