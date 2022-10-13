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AH股新聞

13/10/2022 09:00

《Ａ股評論》華安證券：等待二十大和外部風險落地期間應均衡配置

　　《經濟通通訊社１３日專訊》華安證券分析指出，Ａ股或需等待二十大落地和外部重大風險
緩釋後，才會有更明確的機會，等待落地期間配置略偏均衡。
　　９月Ａ股在美聯儲加息預期強化所致的匯率快速貶值、美股持續羸弱下跌等影響下大幅收跌
、市場交投情緒明顯萎靡。國慶假期情況有所好轉，海外股市基本都實現小幅收漲，但同時也看
到市場波動劇烈，前後半周大起大落，皆因經濟數據擾動市場對美聯儲加息預期的變化。因此對
Ａ股風險偏好提振作用相對有限，更重要的是當前市場風險偏好並不穩定。
　　分析指出，Ａ股可能需要等待二十大落地和外部重大風險緩釋後，才會有更明確的機會，其
中相比而言外部風險緩釋更加重要，決定市場的方向，而二十大將成為風險偏好的放大鏡。分析
指，一是外部加息預期強化的風險何時緩釋，需重點跟蹤１０日將公布的美國ＣＰＩ數據變化，
若ＣＰＩ大幅下行預計將帶來全球市場的階段性反彈機會，反之全球市場預計仍將維持一段時間
的低迷；二是內部１０月中下旬大會召開，但需要市場逐步放低對大會後今年宏觀政策力度和疫
情防控放開的預期。
　　配置上在等待重要事件落地的過程中略偏均衡，可關注前期跌幅較大後中期配置性價比優勢
的成長熱門賽道、部分具備長邏輯消費品的結構性機會、部分供給受限的傳統能源和能源運輸領
域以及地產行業。（ｄｗ）
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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