《鍾之日記》１０月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美國公布ＰＰＩ，數據略高於預期，反映通脹仍然高企，美股三大指數下滑，其中標指

再創５２周新低。投資者聚焦聯儲局公布的９月份議息會議紀錄，以及即將出爐的通脹數據，亞

太區股市下滑。香江魚缸連跌第六日，收市挫逾３００點，以全日最低位收市。

恒指低開不足１點，報１６７００，之後跌過百點後回升，高見１６７３６，轉升３５點，

但沽壓隨即增加，午後更加愈跌愈多，尾市跌逾３００點，並以全日最低位收市。恒指全日跌

３１１點或１﹒９％，報１６３８９，再創逾１１年新低；國指挫２﹒３％，報５５６０。科技

指數曾挫３﹒５％，低見３１５５，再創成立後最低，收報３１５７，仍挫３﹒４％。大市成交

再次縮水至８４９﹒９１億元。



＊滬指止兩連升＊



滬深股市今早低開後表現反覆，滬綜指低開０﹒５７％後曾翻紅，衝高漲超１％，不過午後

再遇沽壓，收市跌０﹒３％，仍守三千關報３０１６﹒３６點；深成指升０﹒２５％，創業板指

升０﹒３２％。軟件、數字貨幣股，農業、醫藥醫療板塊活躍，不過煤炭股跌逾２％，金融、房

地產、石油股偏軟。

人民銀行繼續收水。人行今日再進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，淨回籠７５０億元

人民幣。人行在國慶假後五日已共收水８８３０億元人民幣。交投方面，全日資金循陸股通淨流

出近億元，兩市成交７２８４億元人民幣，按日增２﹒６％，為近一個月高位。



＊房企命運大不同，新地逆市勁，旭輝瀉一成＊



香江樓市迎好消息，《彭博》最新引述匿名消息人士指，港府為遏制因疫情造成的人才流失

，考慮有條件放寬非居民買樓１５％印花稅規定，同時放寬專才簽證，有關人士在香港停留一定

年限後可能會獲得退還部分或全部稅款。目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民購

房者都適用。

本地地產股午後急轉勢，新地（０００１６）逆市勁升２﹒７％，報９０﹒６元，是全日表

現最好藍籌。

新世界（０００１７）升２﹒２％，長實（０１１１３）、恒地（０００１２）齊升１﹒２％。

不過恒隆地產（００１０１）跌軟０﹒２％，領展（００８２３）連跌２日，再跌０﹒４％。

內地官媒報道指，最近一段時間以來，愈來愈多的地方政府出手「回購」當地商品房；多數

城市提出的「回購」普遍與安置房、保障房、租賃住房等房源籌集掛鈎。報道稱，總體上此類做

法對於提振樓市行情、加快房企資金回籠、為政府層面擴充保障房的房源等，都有綜合全方位的

效應。不過內房股仍然未有起色，外電指旭輝（００８８４）有美元債持有人，仍未收到昨日到

期利息款項，今日大跌１０﹒３％；同系旭輝永升（０１９９５）也瀉１５﹒５％；市場擔心碧

桂園（０２００７）步旭輝後塵，股價瀉９﹒８％；碧桂園服務（０６０９８）大跌１４﹒１％

，為包尾藍籌；雅生活（０３３１９）瀉１０﹒３％；雅居樂（０３３８３）跌５﹒４％。



＊百濟神州飆近一成，旗下藥物取積極結果＊



百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）發布通告，在全球３期ＡＬＰＩＮＥ試驗的

一項終期分析中，經獨立評審委員會（ＩＲＣ）及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（

伊布替尼），取得無進展生存期（ＰＦＳ）的優效性結果。澤布替尼總體耐受性良好，本次分析

顯示的安全性結果與既往報告中一致。

百濟神州血液學首席醫學官Ｍｅｈｒｄａｄ Ｍｏｂａｓｈｅｒ表示，這一積極結果進一步

充實了臨床證據，驗證了澤布替尼有潛力為慢性淋巴細胞白血病（ＣＬＬ）這一難治疾病的患者

帶來新的希望。這項ＰＦＳ終期分析顯示，澤布替尼在無進展生存期和總緩解率方面相較伊布替

尼具有優效性。

百濟神州在美國遞交用於治療成人ＣＬＬ或小淋巴細胞淋巴瘤（ＳＬＬ）患者的新適應症上

市許可申請目前正在審評中，ＦＤＡ對該項申請做出決定的目標時間為２０２３年１月２０日。

受消息觸動，百濟神州全日飆１４﹒５％，報８７﹒９元，止五連跌。

另外，榮昌生物（０９９９５）（滬：６８８３３１）亦抽升６﹒１％，報３３﹒３元。榮

昌生物公布，泰它西普獲得美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）頒發針對治療重症肌無力

（ＭＧ）的孤兒藥資格認定。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

