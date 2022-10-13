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AH股新聞

13/10/2022 14:57

《Ａ股焦點》招行Ａ股時隔６年多再破淨，稱堅持輕型銀行戰略

　　《經濟通通訊社１３日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）持續下跌，Ａ
股現跌挫３。５％，報２９﹒８５元人民幣，招行截至２０２２年６月３０日每股淨資產為
３０﹒１７元，也即其Ａ股股價已跌破淨資產，為２０１６年２月２５日以來首度破淨。Ｈ股方
面，錄七連跌，目前挫近４％，報３０﹒１港元，跌穿３０元關，最低見２９﹒６元，創
２０２０年４月以來新低。
　　針對投資者在「投資者互動」平台提問，公司前領導被定性，零售的發展方向是否發生改變
？招商銀今日回復稱，始終保持「四穩」，即公司治理穩定，戰略方向穩定，經營管理穩定，幹
部人員穩定，今後也將繼續保持這種穩定。目前，招商銀行各項經營管理運行正常。未來，招商
銀行將繼續堅持「質量、效益、規模」動態均衡發展理念，繼續堅持「輕型銀行」戰略，提升財
富管理能力、金融科技能力、風險管理能力。
　　招商銀行原黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法問題被立案審查調查。當局指其長期以「市
場化」運作為幌子，以「投資」、「理財」為名，「以錢生錢」，大搞權力與資本勾連，靠金融
吃金融，以權謀私、損公肥私。（ｃｔ）

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