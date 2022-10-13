《經濟通通訊社１３日專訊》上交所日前指導中證指數公司發布及優化了上證信息安全、上

證基建、上證養老產業、中證銀發經濟、中證高端制造、中證鄉村振興債等１３條指數，進一步

完善指數體系，突出新一代信息技術、高端制造等投資標的，更好滿足中長期資金配置需求。

具體來看，在發布及優化的１３條指數中，科技創新領域指數２條（中證科技創新信用債指

數、中證創新主題信用債指數）、數字經濟領域指數１條（上證信息安全主題指數）、先進制造

領域指數３條（中證高端制造成長５０指數、中證高端制造指數、中證全指汽車指數）、基建主

題指數２條（上證基建指數、中證基建指數）、養老服務領域指數２條（中證銀發經濟主題指數

、上證養老產業指數）、鄉村振興領域指數３條（中證鄉村振興債指數、中證鄉村振興地方政府

債指數、中證鄉村振興信用債指數）。

此外，９月２９日，深交所聚焦先進制造、數字經濟、綠色低碳等重點領域，發布了深證高

端裝備制造、深證數字經濟、深證生物經濟、創業板新能源、深指ＥＳＧ增強等１２條指數，多

維度反映深交所服務國家科技創新發展戰略，以及重點支柱領域上市公司運行情況，進一步突出

創新成長企業投資標的，更好地服務可持續發展投資需求。

市場人士指出，指數連接著上市公司、金融產品和投資者，日益成為構建資本市場良好生態

中的重要一環，有助於引導價值投資、理性投資和長期投資理念。隨著個人投資者逐漸轉向借助

專業機構力量進行投資，也給機構化、指數化投資帶來了前所未有的發展機遇。

