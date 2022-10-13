《經濟通通訊社１３日專訊》協鑫科技（０３８００）１２日晚發布公告稱，公司董事會已

批准發行Ａ股的初步提議，預期採用２０２２年９月３０日作為上市申請基準日。

據了解，本次協鑫科技Ａ股上市中介團隊由中金公司、國浩律師事務所和畢馬威會計師事務

所聯合組成，目前上述三方正就協鑫科技「回Ａ」提供全方位支持。

協鑫科技在今年２月首次披露了「回Ａ」意向，贏得內地資本市場和投資者的歡迎與支持。

公司相關負責人透露，境內上市將首選科創板。

一位資深行業分析師表示，２０２２年上半年，協鑫科技歸母淨利潤達６９﹒０９億元人民

幣，在「一硅難求」的市場背景下，全年業績將非常可期。相對於Ａ股市場的光伏企業，協鑫科

技目前的市值與其業績表現及盈利能力嚴重不符，回歸Ａ股將有利於公司價值重估，此前「回Ａ

」的境外光伏上市公司已享受到內地資本市場的偌大增量空間。

據不完全統計，２０１９年至今已有包括晶澳科技（深：００２４５９）、天合光能

（滬：６８８５９９）、大全能源（滬：６８８３０３）、阿特斯、晶科能源

（滬：６８８２２３）等多家頭部光伏企業已經或宣布回歸Ａ股。（ｃａ）

