《經濟通通訊社１３日專訊》據《證券日報》引述數據顯示，９月份市場共計發行集合信託

產品１８８４款，環比減少２９１款，降幅為１３﹒３８％；發行規模１３９０﹒５４億元（人

民幣．下同），環比減少２２０﹒８４億元，降幅為１３﹒７１％。成立市場方面，９月份共計

成立集合信託產品２１２３款，環比減少３０款，降幅為１﹒３９％；成立規模１１７６﹒５９

億元，環比減少１６５﹒４１億元，降幅為１２﹒３３％。

從資金投向來看，９月份投向金融和基礎產業領域的信託資金規模顯著下滑。數據顯示，９

月份房地產類信託產品的成立規模為５０﹒４８億元，環比增加１３﹒３５％；基礎產業信託成

立規模１５６﹒５２億元，環比減少３７﹒５％；投向金融領域的產品成立規模８６３﹒０２億

元，環比減少１２﹒６６％；工商企業類信託成立規模１０３﹒７５億元，環比增加

１１２﹒８６％。

對於９月份集合信託產品發行規模和成立規模下滑的原因，用益金融信託研究院研究員喻智

表示，在匯率波動等多重因素作用下，國內市場情緒下降。雖然房地產類信托成立規模有所回升

，但成立規模相對較小。目前，房地產信託業務仍處於轉型期，信托公司在房地產領域展業依然

保持相對謹慎。（ｗｌ）

