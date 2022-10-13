《經濟通通訊社１３日專訊》儘管近期有密集的政策支持舉措出台，但飽受民營房企債務憂

慮困擾的地產行業仍是寒意濃厚。內地官媒《經濟日報》周四發表文章撐地產行業。文章指出，

過去１０年，中國住房市場體系與住房保障體系持續完善。因還處於城鎮化快速發展時期，未來

不論增量還是存量，對城市住房、基礎設施、公共服務設施仍將帶來大量需求，加上鄉村建設，

整體將保持相當大的規模。

文章表示，當前對住房的需求已經從「有沒有」轉向「好不好」。接下來，中國將加快完善

多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度，不斷滿足民眾居住生活需要。「住房和城鄉建

設是最大的國內消費市場，是穩增長擴內需、建設強大國內市場的重要領域。」

數據顯示，１０年來中國商品住宅銷售面積累計１３２﹒３４億平方米，是上一個１０年的

２﹒２倍；保障性住房建設方面，當期累計完成投資１４﹒８萬億元人民幣，建設各類保障性住

房和棚戶區改造安置住房５９００多萬套。

不過，中指研究院最新數據顯示，國慶假期（１０月１日至７日）重點監測城市新建商品住

宅成交面積同比銳減３７﹒７％，部分城市在去年同期低基數下同比表現增長，整體成交降幅仍

較大。（ｗｌ）

