《經濟通通訊社１３日專訊》美國公布通脹數據前，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬

綜指）低開０﹒５７％，報３００８﹒３點，守三千關，深綜指低開０﹒６１％，電腦設備股造

好，白酒、半導體、地產股集體走低。

中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議公報指，全會決定，中國共產黨第二十次全

國代表大會於２０２２年１０月１６日在北京召開。公報指，中共確立習近平黨中央的核心、全

黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族

人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義

。

美國晶片新規對華影響已浮現，美國晶片供應商應用材料、科磊及泛林集團或準備將員工從

長江存儲撤走，至於光刻機生產商ＡＳＭＬ已經要求美國員工停止為中國客戶提供服務。

內媒報道，最近愈來愈多的地方政府出手回購當地商品房，多數相關政策普遍與安置房、保

障房、租賃住房等房源籌集掛勾。報道引述分析指，雖然回購商品房短時間內能夠對市場起到利

好作用，緩解房企現金流緊缺的局面，但長遠看，房地產市場的修復還需購房者恢復信心。

人民銀行繼續收水。人行今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利

率持平２％，今日有７７０億元逆回購到期，即淨回籠７５０億元。人行在國慶假後五日已共收

水８８３０億元。

（ｅｙ）

