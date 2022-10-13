《經濟通通訊社１３日專訊》美國公布通脹數據前夕，滬深股市今早低開，上證綜合指數（

滬綜指）低開０﹒５７％，報３００８﹒３點，守三千關，但盤中數字貨幣、醫療、信息安全等

科技股連續第二日急漲，抵銷金融、白酒、能源、地產等權重板塊的下跌影響，滬指午收勉強升

０﹒１６％，報３０３０﹒４３點；深成指升０﹒５３％，創業板指升１﹒０９％。

人民銀行繼續收水。人行今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利

率持平２％，今日有７７０億元逆回購到期，即淨回籠７５０億元。人行在國慶假後五日已共收

水８８３０億元。兩市半日成交４５７８億元，較上日（１２日）同時段成交大增３１﹒５％，

值得留意的是外資持續流出，陸股通淨流出超過５８億元。

中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議公報指，全會決定，中國共產黨第二十次全

國代表大會於２０２２年１０月１６日在北京召開。公報另提及，確立習近平黨中央的核心、全

黨的核心地位。



＊半導體樂觀炒起，百濟神州有好消息＊



美國商務部對中國晶片產業新增限制，對中國晶片業影響巨大，據報多家美國晶片設備供應

商已將從中國客戶撤回員工，並暫停對中國晶片廠房供貨或提供服務，另外還有多家由美籍華人

在華開設的晶片公司，目前亦陷入尷尬處境。中國半導體行業協會就美方新規發布聲明稱，反對

美國商務部用如此武斷的方式為國際貿易帶來干擾，希望美國政府能及時修正錯誤的做法，尋求

達成共識。

難關未過，資金樂觀地炒起國產替代概念，臻鐳科技（滬：６８８２７０）漲９﹒５％，晶

豐明源（滬：６８８３６８）升７﹒５％，賽微微電（滬：６８８３２５）升７﹒４％，復旦微

電（滬：６８８３８５）、鋮昌科技（深：００１２７０）升６﹒７％，芯源微

（滬：６８８０３７）、中微半導（滬：６８８３８０）升５﹒６％。

據英國《金融時報》報道，百濟神州（滬：６８８２３５）的全球研發主管汪來表示，中國

尚未允許銷售使用Ｍｏｄｅｒｎａ和ＢｉｏＮＴｅｃｈ╱輝瑞率先開發技術的新冠疫苗是「令人

難以置信」；另外百濟神州公布，在全球３期ＡＬＰＩＮＥ試驗的一項終期分析中，經獨立評審

委員會及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期的優效性

效果。百濟神州現價升１４％，報９６﹒０７元。



＊茅台績後繼續跌，地產股續無運行＊



「白酒一哥」貴州茅台（滬：６００５１９）發布前三季業績預告，今年１至９月預計營收

８９７﹒８５億元（人民幣．下同），同比增１６﹒５％；淨利潤４４３﹒９９億元，同比增

１９﹒１％，保持２０％左右的水準，中金稱白酒銷售受疫情影響，花旗則指業績符合預期。貴

州茅台股價半日跌２﹒２％，報１７２２﹒１元人民幣，茅台已經連續六個交易日下跌，市值累

計蒸發接近一成。

據《證券時報》報道，最近一段時間，愈來愈多的地方政府出手「回購」當地商品房，梳理

發現，多數城市提出的「回購」普遍與安置房、保障房、租賃住房等房源籌集掛勾。地產股下跌

，金地集團（滬：６００３８３）跌６﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）挫５﹒７％，保

利發展（滬：６０００４８）跌３﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒６％。（ｅｙ）







