《經濟通通訊社１３日專訊》市場關注今晚美國公布通脹數據，滬深股市今早低開後表現反

覆，滬綜指低開０﹒５７％後曾翻紅，衝高漲超１％，不過午後再遇沽壓，收市跌０﹒３％，仍

守三千關報３０１６﹒３６點；深成指升０﹒２５％，創業板指升０﹒３２％。軟件、數字貨幣

股，農業、醫藥醫療板塊活躍，不過煤炭股跌逾２％，金融、房地產、石油股偏軟。

上海一券商人士稱，目前還屬於前期跌多了的修復性技術反彈，市場還是有疫情防控、全球

經濟增長放緩以及美聯儲加息等多個利空因素存在。

人民銀行繼續收水。人行今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，淨回籠

７５０億元。人行在國慶假後五日已共收水８８３０億元。交投方面，全日資金循陸股通淨流出

近億元，兩市成交７２８４億元，按日增２﹒６％，為近一個月高位。



＊人行支持數字人民幣，數字貨幣概念繼續走強＊



人行扎實開展數字人民幣研發試點工作，實現數字人民幣體系與傳統電子支付工具的互聯互

通，深度參與數字貨幣領域國際治理建設。數字貨幣概念股活躍，楚天龍（深：００３０４０）

、高鴻股份（深：０００８５１）、劍橋科技（滬：６０３０８３）、東信和平

（深：００２０１７）齊齊漲停，澄天偉業（深：３００６８９）升４﹒６％，光庫科技

（深：３００６２０）升１﹒７％。

豬肉價格持續回暖，豬肉板塊持續拉升，大北農 （深：００２３８５）、正邦科技

（深：００２１５７）午後封板，羅牛山 （深：０００７３５）飆升４﹒６％，神農集團

（滬：６０５２９６）升３﹒３％，湘佳股份（深：００２９８２）升３﹒５％。

醫藥板塊開盤反彈，ＣＲＯ方向領漲，百濟神州（滬：６８８２３５）飆升１３﹒５％，雙

成藥業（深：００２６９３）漲停，賽倫生物（滬：６８８１６３）升９﹒７％，近岸蛋白

（滬：６８８１３７）升５﹒９％，百普賽斯（深：３０１０８０）升６﹒９％，君實生物

（滬：６８８１８０）升４﹒７％。



＊地產股續調整，金地集團瀉近７％＊



官媒報道最近一段時間，愈來愈多的地方政府出手「回購」當地商品房，梳理發現，多數城

市提出的「回購」普遍與安置房、保障房、租賃住房等房源籌集掛勾。地產股走弱，金地集團

（滬：６００３８３）瀉６﹒６％，華發股份（滬：６００３２５）跌２﹒７％。

歐洲急於確保冬季能源供應以替代俄羅斯管道天然氣，引發了對液化天然氣（ＬＮＧ）運輸

船的爭奪，導致ＬＮＧ運輸船租船費用再度上漲。航運股表現分化，中遠海能

（滬：６０００２６）跌４﹒３％，中遠海特（滬：６００４２８）跌２﹒９％，招商輪船

（滬：６０１８７２）跌３﹒３％；而招商南油（滬：６０１９７５）漲１﹒５％。（ｃａ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７５２﹒６７ －０﹒８４

上證綜合指數 ３０１６﹒３６ －０﹒３０ ３１７８﹒００

深證綜合指數 １０８１７﹒６７ －０﹒１９ ４１０６﹒００

上證Ｂ股指數 ２９２﹒１０ －０﹒１０ １﹒５５

深證Ｂ股指數 １１２７﹒３８ －０﹒３９ ０﹒５８

上證１８０指數 ７９４１﹒４６ －０﹒９４

上證３８０指數 ５５９４﹒７３ ＋０﹒１６

深證成份指數 １９３４﹒２８ ＋０﹒２５

中小創新指數 ２２１６﹒３３ ＋１﹒１４

深圳創業板指數 ２３５０﹒６９ ＋０﹒３２

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