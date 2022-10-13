《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒４７％，報７９７９﹒６３點，上

證３８０指數半日升０﹒７９％，報５６２９﹒８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５６１﹒７４億元，賣盤超買盤，

淨流出４１﹒７４億元。

據《證券時報》報道，最近一段時間，愈來愈多的地方政府出手「回購」當地商品房，梳理

發現，多數城市提出的「回購」普遍與安置房、保障房、租賃住房等房源籌集掛勾。地產股今早

走弱，金地集團（滬：６００３８３）瀉６﹒９％，華發股份（滬：６００３２５）跌４﹒４％

。

貴州茅台（滬：６００５１９）發布前三季業績預告，今年１至９月預計營收８９７﹒８５

億元，同比增１６﹒５％；淨利潤４４３﹒９９億元，同比增１９﹒１％，保持２０％左右的水

準。盡管如此，貴州茅台股價仍然大跌２﹒２％。部分白酒股跟跌，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌１﹒２％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌０﹒６％。

醫藥股走勢向上，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）升３﹒４％，藥明康德

（滬：６０３２５９）飆６﹒１％，片仔癀（滬：６００４３６）升０﹒４％，百濟神州

（滬：６８８２３５）升近１４％，同仁堂（滬：６０００８５）揚１﹒４％，復星醫藥

（滬：６００１９６）升２﹒９％，白雲山（滬：６００３３２）升０﹒６％，天壇生物

（滬：６００１６１）升近４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

