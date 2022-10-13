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AH股新聞

13/10/2022 15:22

《滬股通》上證１８０收跌０﹒９４％，上證３８０升０﹒１６％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒９４％，報７９４１﹒４６點，
上證３８０指數收升０﹒１６％，報５５９４﹒７３點。
　　歐洲急於確保冬季能源供應以替代俄羅斯管道天然氣，引發了對液化天然氣（ＬＮＧ）運輸
船的爭奪，導致ＬＮＧ運輸船租船費用再度上漲。航運股表現分化，中遠海能
（滬：６０００２６）跌４﹒３％，中遠海特（滬：６００４２８）跌２﹒９％，招商輪船
（滬：６０１８７２）跌３﹒３％；而招商南油（滬：６０１９７５）漲１﹒５％。
　　據《證券時報》報道，最近一段時間，愈來愈多的地方政府出手「回購」當地商品房，梳理
發現，多數城市提出的「回購」普遍與安置房、保障房、租賃住房等房源籌集掛勾。地產股走弱
，金地集團（滬：６００３８３）瀉６﹒６％，華發股份（滬：６００３２５）跌２﹒７％。
　　貴州茅台（滬：６００５１９）發布前三季業績預告，今年１至９月預計營收８９７﹒８５
億元（人民幣．下同），同比增１６﹒５％；淨利潤４４３﹒９９億元，同比增１９﹒１％，保
持２０％左右的水準。盡管如此，貴州茅台股價仍然大跌３﹒４％。部分白酒股跟跌，山西汾酒
（滬：６００８０９）跌１﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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