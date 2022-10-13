《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指半日升０﹒５３％，報１０８９５﹒４３點，深證中

小創新指數半日升１﹒９５％，報２２３３﹒９９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３５﹒２４億元，賣盤超買盤，

淨流出１５﹒２４億元。

數字貨幣板塊走強，人行發文指要開展數字人民幣研發試點工作，數字認證

（深：３００５７９）大漲１３﹒２％，南天信息（深：０００９４８）、楚天龍

（深：００３０４０）升一成漲停，創識科技（深：３００９４１）升８﹒９％，新國都

（深：３００１３０）升７％。

鴻蒙概念股今早走強，天融信（深：００２２１２）漲停，宇信科技（深：３００６７４）

飆８﹒９％，中科創達（深：３００４９６）漲４％，軟通動力（深：３０１２３６）升

５﹒２％，巨人網絡（深：００２５５８）升１﹒３％，湯姆貓（深：３００４５９）升近１％

，華軟科技（深：００２４５３）升１﹒６％，常山北明（深：０００１５８）升２﹒８％。

醫藥股集體反彈，華東醫藥（深：０００９６３）漲停，智飛生物（深：３００１２２）升

５﹒５％，雲南白藥（深：０００５３８）升０﹒７％，長春高新（深：０００６６１）升

５﹒２％，新和成（深：００２００１）升１﹒１％，沃森生物（深：３００１４２）升

１﹒８％，康龍化成（深：３００７５９）升３﹒６％，凱萊英（深：００２８２１）升

４﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

