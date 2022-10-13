《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指今日收跌０﹒１９％，報１０８１７﹒６７點，深證

中小創新指數收升１﹒１４％，報２２１６﹒３３點。

豬肉價格持續回暖，利好各大豬企生豬銷售數量、銷售額均創下階段性新高。Ａ股豬肉板塊

持續拉升，大北農（深：００２３８５）飆８﹒９％，正邦科技（深：００２１５７）升

６﹒８％，羅牛山（深：０００７３５）飆升４﹒６％，唐人神（深：００２５６７）升

２﹒９％，湘佳股份（深：００２９８２）漲３﹒５％。

數字貨幣板塊走強，人行發文指要開展數字人民幣研發試點工作，數字認證

（深：３００５７９）大漲１３﹒９％，南天信息（深：０００９４８）、楚天龍

（深：００３０４０）升一成漲停，創識科技（深：３００９４１）升８﹒２％，新國都

（深：３００１３０）升５﹒３％。

華為官微最新信息顯示，李鵬接任華為運營商ＢＧ總裁，華為常務董事、ＩＣＴ基礎設施業

務管理委員會主任汪濤接任華為企業ＢＧ總裁。鴻蒙概念股走強，天融信（深：００２２１２）

漲停，宇信科技（深：３００６７４）飆９﹒２％，中科創達（深：３００４９６）漲近２％，

軟通動力（深：３０１２３６）升近４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

