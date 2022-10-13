《經濟通通訊社１３日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，在全球

３期ＡＬＰＩＮＥ試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會及研究者評估，百悅澤（澤布替尼

）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期的優效性效果。

百濟神州血液學首席醫學官Ｍｅｈｒｄａｄ Ｍｏｂａｓｈｅｒ表示，這一積極結果進一步

充實了臨床證據，驗證了澤布替尼有潛力為慢性淋巴細胞白血病（ＣＬＬ）這一難治疾病的患者

帶來新的希望。這項ＰＦＳ終期分析顯示，澤布替尼在無進展生存期和總緩解率方面相較伊布替

尼具有優效性。

百濟神州在美國遞交用於治療成人ＣＬＬ或小淋巴細胞淋巴瘤（ＳＬＬ）患者的新適應症上

市許可申請目前正在審評中，ＦＤＡ對該項申請做出決定的目標時間為２０２３年１月２０日。

另外，據英國《金融時報》引述百濟神州的研究主管汪來表示，中國尚未允許銷售使用

Ｍｏｄｅｒｎａ和ＢｉｏＮＴｅｃｈ╱輝瑞率先開發技術的新冠疫苗，這「令人難以置信」。汪

來表示，於２０１０年在北京成立的百濟神州已經開始開發自己的ｍＲＮＡ技術，但沒有打算研

發新冠疫苗，因為該領域已經很擁擠；公司計劃利用ｍＲＮＡ技術生產癌癥疫苗。

百濟神州Ａ股飆１５﹒３％，報９７﹒２元人民幣；Ｈ股抽升１８﹒４％，報９０﹒９港元

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